توفي شخصان، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بولاية آم البواقي.

وأوضح بيان للحماية المدنية لولاية أم البواقي عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الوحدة الثانوية لذات الهيئة فكيرينة تدخلت اليوم لأجل اختناق زوجين رجل يبلغ من 29 سنة وامرأة تبلغ 25 سنة بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهما الواقع بمشتة رأس نيني التابعة إداريا لبلدية ودائرة فكيرينة بآم البواقي.

وقد تم تقديم الأوكسجين للضحيتين بعين المكان في محاولة لإنقاذهما قبل أن يتم تحويلهما إلى مستشفى عين البيضاء، في حين كشف الطبيب المناوب بالمستشفى أن الضحيتين قد توفيا.