أحبطت مصالح أمن دائرة العقلة والأمن الحضري الخامس، بتبسة محاولة ترويج وطرح للتداول مبلغ 169 مليون سنتيم في عمليتين تورط فيهما خمسة أشخاص.

ففي عملية أولى، تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة العقلة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العملة الوطنية مع طرحها للتداول، تم خلالها توقيف شخصين وحجز مبلغ مالي معتبر مزور من العملة الوطنية. بعد توفر معلومات لدى الفرقة تفيد بوجود تحركات لأشخاص مشتبه فيهم بترويج أوراق نقدية مزورة من فئة (2000 دج) يستعدون لطرحها للتداول عبر عدة بلديات ومناطق بإقليم ولاية تبسة، ليتم بناء على ذلك استغلال المعلومات المتاحة مع تكثيف الأبحاث والتحريات إلى غاية تحديد هوية المشتبه فيهم مع نصب كمين محكم بالقرب من النقطة المتفق عليها لتفضي عملية المراقبة والاستغلال الجيد للمعلومات لتوقيف شخصين وحجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية مقدر بـ 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز المركبة التي كانت تستعمل في عمليات نقل وطرح الأوراق النقدية المزورة للتداول، وبعد تحويل المشتبه فيهما رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية، أسفرت إجراءات التقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة الذي أمر بالإيداع في حقهما .

وفي عملية ثانية تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية وحيازة وطرح عملة وطنية مزورة للتداول باستعمال مركبة، بعد مراقبة لتحركات مركبة مشتبه في أشخاص كانوا على متنها بترويج عملة مزورة تكون لديهم كمية من الأوراق النقدية المزورة جارية محاولة طرحها للتداول، وإثر نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المركبة التي كان على متنها ثلاثة أشخاص و عند تفتيشها ضبط بداخلها على كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة بـ 170 قرص من أنواع مختلفة مع قارورة سائل مهلوس واحدة بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر بـ 199 مليون سنتيم من مختلف الفئات، تبين بعد إجراء الخبرة أن 69 مليون سنتيم منها مزورة.

وبعد السماع للمتورطين على مستوى الضبطية القضائية أسفرت إجراءات التقديم عن صدور أمر بحبسهم في انتظار استكمال التحقيق وجدولة القضية للمحاكمة.