مرةً أخرى اهتّز بيت اتحاد الحراش، بفضيحة أخرى مع نهاية هذا الأسبوع في الحصة ما قبل الأخيرة التي تسبق لقاء الجولة الرابع عشرة من بطولة الثاني هواة أمام وداد بوفاريك وهو الأمر الذي جعل المدرب، كمال بوهلال، يتخذ إجراءات قصوى وصارمة بطرده لاعبين هما المهاجمان، دحلال وقادة.

وقد اضطّر التقني العاصمي اللجوء لهذه العقوبة نظراً لخطورة ما قام به اللاعبان أمام زملائهما إضافةً إلى عدم احترامهما للانضباط داخل التشكيلة.

وكان الثنائي قد تشاجرا جسدياً قبل أن يقوما بالتفوه بعبارات نابية وهو ما جعل المدرب بوهلال لا يتوانى في الطلب منهما مغادرة الملعب وعدم العودة مجددا إلى التشكيلة بحيث سيتّم فسخ عقديهما لاحقاً ولن يتمّكنا من اللعب مجدداً مع الصفراء.