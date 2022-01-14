بدأ النسق الكروي خلال نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون بالتصاعد تدريجيا، وزاد عدد الأهداف المسجلة في الدور الأول ما ينبئ بمرحلة أكثر ندية في قادم الجولات، لكن بعيدا عن الأمور التنظيمية، الأمنية والصحية هل سيكون هذا " الكان" قبلة للمناجرة ووكلاء اللاعبين للظفر بأفضل اللاعبين وتسويقهم في البطولة الجزائرية أو مختلف الدوريات الأوروبية والخليجية؟

قال وكيل اللاعبين المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجزائري زاكي عماني المختص في تحويل اللاعبين بأن هذا "الكان" سيعرف تواجد زملاء المهنة من أجل متابعة أبرز اللاعبين. وأضاف اليوم الجمعة في اتصال بـ "الخبر": "نتابع هذه المنافسة بشغف كبير، كنت مقبلا على السفر إلى الكاميرون لكن لعارض صحي، ألغيت السفرية، لدينا برنامج كل المنتخبات وقوائم اللاعبين".

وأردف: "في الشركة التي نعمل فيها الآن، كان مبرمجا تواجد 12 مناجيرا هناك، وهذا من أجل مهمتنا وهي تحويل أبرز اللاعبين إلى البطولة الخليجية والجزائرية كذلك".

وواصل المتحدث ذاته: "نراقب لاعبي خط الوسط، صحيح الدورة في البداية كانت بعيدة نوعا ما عن المستوى المعهود لعدة ظروف يعرفها الجميع، لكن لا أخفي عليك وضعنا ثلاثة لاعبين تحت الأعين، من أجل ضمهم للبطولة الجزائرية".

وختم: "حتى في البطولة المحلية، المدراء الرياضيون، رؤساء الفرق مركزون على البطولة، ولقد وضعناهم في الصورة بخصوص العناصر التي نتابعها، مثلما فعلنا في وقت سابق مع أبوكو وبيلام "