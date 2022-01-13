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إصابة لاعبين من المنتخب التونسي بفيروس كورونا

رياضة
14 جانفي 2022 ()
شاهر.ع
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كشفت اليوم الجمعة، الجامعة التونسية لكرة القدم عن إصابة بعض لاعبي المنتخب التونسي بفيروس كورونا.

وجاء في الصفحة الرسمية للهيئة الكروية على فايسبوك: " ست إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الوطني .... في إطار الاختبارات الدورية للتوقي من الإصابة بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي تسبق كل مباراة كما تنص عليه قوانين البطولة، كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم عن إصابة كل من نعيم السليتي، يوهان توزغار، أسامة الحدادي، محمد دراقر وديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة.. ونتمنى الشفاء العاجل للاعبين والعودة السريعة للنشاط ".

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