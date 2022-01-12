تصدرت خديجة عمر حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت أول محجبة تمثل الصومال في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام في بورتوريكو.

وعبرت خديجة عن حماسها لكونها أول ملكة جمال صومالية تشارك في مسابقة عالمية بحجم مسابقة ملكة جمال العالم، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا الأمر.

في نوفمبر من العام الماضي قالت خديجة عمر البالغة من العمر 20 عاماً عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام: "لا أصدق أنني أول ملكة جمال لعالم الصومال.. أي شخص يعرفني يعرف كم من الوقت كنت أرغب في التنافس في مسابقات ملكة وتمثيل الفتيات المحجبات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت خديجة في حسابها الشخصي: "آمل أن يكون هذا مصدر إلهام للفتيات المحجبات ويذكرهن بأنه يمكنهن أن يحلمن بالقدر الذي يطمحن إليه".

وستمثل خديجة الصومال في المنافسة التي ستنطلق فعالياتها خلال الشهرين المقبلين، حيث ستقام المسابقة العالمية في 16 مارس 2022 في بورتوريكو كوليسيوم خوسيه ميغيل أغريلوت.

وقد شاركت خديجة عمر مع عدد من المبادرات التي تعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة للكثيرين. وعملت على ذلك من خلال العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما عملت خديجة على دعم المناطق المعرضة للفيضانات وتوزيع مجموعات المساعدات لجميع الأشخاص النازحين.