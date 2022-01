Le Directeur Général de l’Institut Pasteur et membre du Comité scientifique, le Pr Fawzi Derrar, a confirmé ce vendredi que la courbe épidémiologique quotidienne est en hausse, en raison de l’expansion du virus en Algérie, et que la cause de cette propagation était due au variant omicron, qui s’accélère de façon très significative comme c’est le cas ailleurs dans le monde.

Derrar a déclaré à radio Sétif que le nombre de patients actuellement dans les hôpitaux dépasse les 4200 cas, et qu'ils s’attendent à ce que les cas augmentent dans les prochains jours, soulignant qu’à la fin de Décembre, le variant delta était dominant avec 80% des cas avant de baisser a 67% le 13 janvier, remplacé par le variant omicron qui est passé de 10 à 33% des cas durant la même période. Avec 82 nouveaux cas enregistrés hier le variant omicron devraient être le variant dominant en Algérie à l'avenir.

Derrar a précisé que omicron est moins dangereux que delta, mais qu’il ne fallait pas oublier que 67% cas sont dus à delta qui est plus dangereux. « Selon les données scientifiques dont nous disposons, la souche Omicron sera la plus répandue et dominante dans les deux prochaines semaines, la courbe d’infection passera de Delta à Omicron à la fin du mois » a-t-il ajouté.

Le directeur de l’Institut Pasteur met en garde contre la souche omicron, moins dangereuse mais plus contagieuse et tout aussi susceptible de conduire à une hospitalisation, ajoutant craindre une saturation des hôpitaux. Les personnes doublement vaccinées sont en principe protégées contre l’infection, mais l’immunité diminue avec le temps, nous insistons donc sur la nécessité de prendre la troisième dose pour augmenter la protection et l’immunité.

Derrar souligne que ces vaccins sont efficaces contre omicron, dont l’apparition le 24 novembre dernier n’avait été prévu par personne. Il explique que les infections sont en ce moment élevées chez les enfants et les élèves parce qu’ils constituent le groupe le plus vulnérable aux virus respiratoires, et que le virus reste plus longtemps chez les enfants qui le transmettent autour d’eux. Les établissements scolaires étant un point sensible pour la propagation du virus il appelle donc à l’application stricte du protocole sanitaire, à l’utilisation obligatoire du masque pour tous, au lavage des mains et met en garde contre un manque de vigilance.

"Il n’est pas nécessaire de fermer les établissements à l’heure actuelle, mais il est nécessaire d’appliquer le protocole de santé pour protéger les employés du secteur et les familles." Le Conseil scientifique a estimé que l’a vaccination des enfants n’était pas une priorité et qu’il était plus important de vacciner les adultes qui étaient davantage hospitalisés. Il a assuré qu’à l’heure actuelle, 100% des personnes en soins intensifs n’étaient pas vaccinées et que 90% des patients hospitalisés n’ont pas reçu le vaccin selon les dernières études que nous avons reçues hier jeudi.

Il a par ailleurs ajouté qu’il ne savait pas quand le pic serait atteint mais que ce qui était certain c’est que plus le taux de vaccination était faible plus le pic et la propagation du virus étaient longs, et vice versa. « Nous avons pris d’importantes mesures proactives pour fournir de l’oxygène et des médicaments dans tous les hôpitaux en prévision des prochains jours. Il n’y a pas d’autre solution pour briser cette vague, sauf par une vaccination rapide et intensive et le respect des mesures de prévention.