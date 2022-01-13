ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المقبل، حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كوفيد-19، تشمل أفراد الأسرة الجامعية، مثلما أفادت به الوزارة، أمس الخميس، في بيان لها.

فبالنظر إلى الوضعية الصحية التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 من جديد ومن أجل الوقاية من هذا الفيروس، يقوم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بحملة تلقيح "واسعة" لفائدة الأساتذة والطلبة الجامعيين والعمال، وهذا بالموازاة مع تنظيم عمليات تحسيس بضرورة التلقيح للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم التركيز خلال يوم الإثنين المقبل وكمرحلة أولى، على 15 مدينة جامعية ستتبع لاحقا بأخرى، مع الإشارة إلى مشاركة إطارات من الإدارة المركزية ومختلف الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات طلابية في عمليات التحسيس.

وبشرق البلاد، سيتم التلقيح على مستوى جامعة قسنطينة 3 (كلية الإعلام والاتصال) وجامعة سطيف 1 (مجمع الباز) وجامعة عنابة (مجمع البوني، كلية الحقوق) وكذا جامعة باتنة 1 وجامعة بسكرة.

أما منطقة الوسط، فسيتم التلقيح على مستوى جامعة الجزائر 1 وجامعة الجزائر 2 وجامعة الجزائر 3، بالإضافة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمدارس الوطنية العليا القريبة منها، وجامعة البليدة 1 وجامعة الأغواط وجامعة بجاية.

ومن جهتها، ستعرف منطقة الغرب نفس العملية وستحتضنها جامعة وهران 2 (مجمع طالب سليم) وجامعة مستغانم وجامعة الشلف وجامعة بشار وجامعة أدرار.