Un détachement des services de sûreté de la wilaya d'Alger, appartenant à la police judiciaire de la commune de Rouiba, ont réussi à intercepter un groupe de malfaiteurs et de récupérer une importante somme d'argent.

Ce même détachement avait en effet procédé à l'arrestation de des individus en question pour motif de formation de groupe de malfaiteurs ayant commis des délits de vol combiné avec préméditation.

Les criminels ont été mis hors d'état de nuire, avant que la police ne découvre en leur possession une importante somme de plus de 1 milliards et 188 millions de centimes, ainsi qu'une somme en devises de 460 euros et une voiture de tourisme.