هددت نقابات التربية باللجوء إلى التصعيد والاحتجاج بسبب التأخر المسجل في صب رواتب موظفي القطاع إلى جانب التأخر في صب منحة المردودية.

وقد عرف تأخر صب رواتب موظفي قطاع التربية، احتقانا وغضبا واسعا وسط مستخدمي القطاع.

من جهة أخرى، حملت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، خزينة الولاية مسؤولية هذا التأخر، مشيرة إلى أن الرواتب وضعت لدى خزينة ولاية الجزائر في 6 جانفي إلا أنه لم يتم صبها لغاية الساعة، معربة عن أسفها للإجراء غير المعهود وغير المقبول بحسبها.

وأكدت المديرية أنها تجهل سبب التأخر في صب الرواتب وستعمد للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة خلفيات الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذه الوضعية.