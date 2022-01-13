قال نبيل نغيز، المدرب السابق لمولودية الجزائر والمساعد الأسبق لمدرب المنتخب الوطني كريستيان غوركوف، بأنه لن تكون هناك تعديلات كثيرة على مستوى تشكيلة "الخضر" خلال اللقاء القادم أمام غينيا الاستوائية.

وأوضح في تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة": بلماضي سيعمل على الرفع من معنويات اللاعبين والثقة، خسارة سيراليون هي كبوة، خاصة وأن المدرب والعناصر الوطنية اعتادوا على الفوز، والكوتش سيبني على الشوط الثاني".

وأردف: "لن تكون هناك تعديلات كبيرة على مستوى التشكيلة، في مثل هذه اللقاءات نبني على الأمور الإيجابية، لكن في المواجهة الافتتاحية، الظروف أثرت نوعا ما على آداء اللاعبين، مثل المناخ، توقيت المواجهة، أرضية الميدان".

وختم: " لو يكون الثنائي بن ناصر وزروقي على أتم الجاهزية، من المنتظر أن يتم إشراكهما رفقة فريد بولاية الذي ظهر بمستوى جيد في المواجهة الماضية، كذلك سفيان بن دبكة أبان على إمكانيات جيدة".