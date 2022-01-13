أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن مستشارته الخاصة لليبيا ستيفاني وليامز، تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا.

وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي حول موعد الانتخابات الليبية، إن هناك "عناصر إيجابية" تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 127 عضوا، ويمثلون كافة أنحاء ليبيا، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق.

وأضاف غوتيريش "سنعمل معهم للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد".

وأشاد الأمين العام بـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة "لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الـ 24 ديسمبر من العام الماضي إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الـ 22 ديسمبر عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.

ولفتت المفوضية العليا الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة "بأوجه القصور في التشريع الانتخابي وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين".