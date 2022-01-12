احتل جواز السفر الجزائري، المرتبة 91 عالميا في قائمة أقوى جوازات السفر حول العالم.

وتقدّم جواز السفر الجزائري في التقرير الأول لـ 2022 لشركة "هينلي" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة حول العالم، بـ 5 مراكز، بعد أن احتل في أكتوبر 2021، المرتبة 96.

ولفت مؤشر "هينلي"، إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مشيرا إلى زيادة عقبات السفر التي فرضتها جائحة كورونا، وتسببت في أكبر فجوة لحرية التنقل عالمياً منذ صدور هذا المؤشر قبل 16 عاماً. فيما صنّفت سنغافورة واليابان في مقدمة القائمة بحكم أن هذين الجوازين يسمحان بالدخول إلى 192 دولة دون تأشيرة مسبقة.

واحتلت المرتبة الثانية كوريا الجنوبية وألمانيا بـ 190 نقطة، بينما جاءت جوازات فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث برصيد 198 نقطة.

وجاءت فرنسا وهولندا والسويد إلى جانب النمسا والدنمارك في المركز 4 برصيد 188 نقطة، فيما احتلت إيرلندا والبرتغال المركز 5 برصيد 187 نقطة.

وفيما تعلق بأسوأ جوازات السفر في العالم، جاءت العراق في المرتبة 110 عالمياً، وسوريا في المرتبة 109 عالمياً، واليمن 107 عالمياً، والصومال 106 عالمياً، فيما جاءت فلسطين 105 عالمياً.

وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، إذ يحتاج حامل جواز السفر الأفغاني إلى تأشيرة دخول إلى أغلب دول العالم.