ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية، اليوم الجمعة، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح، يوشك الخام الأمريكي على ملامسة مستوى مرتفع، وينجح خام برنت في تسجيل أعلى مستوى في شهرين، والأسعار في طريقها صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل هبوط الدولار الأمريكي الواسع، وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوي 82.82 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.70 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 81.60 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوي 85.42 دولار للبرميل الأعلى منذ 10 نوفمبر الماضي، من مستوى الافتتاح عند 84.08 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 84.02 دولار

وعند تسوية الأسعار أمس الخميس، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3 بالمائة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباحا، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في شهرين عند 83.07 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت بنسبة 0.8 بالمائة، في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 4.75 بالمائة، في طريقها صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.