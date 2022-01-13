تعطلت بعض الخوادم الرئيسية في كوريا الشمالية لعدة ساعات صباح اليوم الجمعة نتيجة هجوم DDoS محتمل، وفقًا لـ NK News .

ونقل الموقع عن ملفات السجل وسجلات المجال، وبحسب قوله، بسبب عدم توفر خوادم مهمة، تم تعطيل بعض المواقع الإلكترونية وخدمات البريد. ونتيجة لذلك، "اختفت كوريا الشمالية من الأنترنت لعدة ساعات".

ووفقًا للباحث في الأمن السيبراني جوناد علي، تشير الأدلة إلى أن "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية ربما تعرضت لهجوم DDoS ".

ونشر المنشور هذه المعلومات قبل وقت قصير من ظهور تقارير عن إطلاق قذيفة مجهولة الهوية من كوريا الشمالية. ولم يتم تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة أم لا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معروفة باتجاه الشرق.

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا بشأن احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي.