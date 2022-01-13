انتصر منتخب بوركينا فاسو على الرأس الأخضر بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الخميس.

وشهدت المباراة دخول مدرب بوركينا فاسو بخطة مغايرة عن اللقاء السابق ضد الكاميرون، حيث لعب اليوم بطريقة 4-3-3، أما خصمه فلعب بـ 5-3-2.

المدرب البوركينابي كامو مالو غير في خط الدفاع مقارنة بالتشكيلة التي لعب بها أمام الكاميرون، حيث بدأ اليوم بستيف ياغو كظهير بدلا من قلب دفاع، فيما لعب إدموند تابسوبا بدلا من باتريك مالو.

وغاب القائد بيرتراند تراوري بعد إصابته بفيروس كورونا، وعوضه حسن باندي.

بدأت المباراة مع خطورة لبوركينا فاسو وضغط من أجل التسجيل وكانت المحاولات في الربع الأول من الشوط الأول دون أن تسفر عن أي هدف.

وبحلول الدقيقة 39 تمكن حسن باندي من وضع بوركينا فاسو في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الخيول.

وفي الشوط الثاني استحوذ منتخب الرأس الأخضر على الكرة محاولا تعديل النتيجة، لكن دون جدوى، في ظل تألق الحارس البوركينابي هيرفي كوفي.

وفي الدقائق الأخيرة حاول كل طرف تغيير النتيجة لكن لم تسفر الفرص عن أي جديد لينتهي اللقاء بانتصار أول لبوركينا فاسو، بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون 1-2.

وتشتعل المنافسة على التأهل للدور المقبل بين بوركينا فاسو (3 نقاط) والرأس الأخضر التي تمتلك الرصيد نفسه، بعد فوزها على إثيوبيا في الجولة الأولى.

وفي المقابل ضمن منتخب الكاميرون تأهله لثمن النهائي بعدما فاز على إثيوبيا اليوم 4-1.