أعلنت إدارة مسلمي الاتحاد الروسي إطلاق فعاليات واحتفالات بمناسبة ذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا (تتارستان) الإسلام رسميًا.



وأفاد المكتب الإعلامي لإدارة مسلمي الاتحاد الروسي، أنّ اللّجنة المنظمة ستنظم في 15-13 يناير الجاري، الاحتفاليات المكرسة لذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميًا وكذلك ذكرى مرور 1400 عام على تاريخ الهجرة النّبويّة الشّريفة.



وستنطلق الاحتفالات رسميًا، اليوم الخميس، في مسجد الجامع بموسكو، حيث سينظّم المؤتمر الروسي السنوي السابع حول موضوع “الإسلام في روسيا: التّجربة المتعدّدة القرون لمسلمي روسيا” في إطار حفل “قراءات شهاب الدّين المرجاني”، بمشاركة خبراء مشهورين في التاريخ الإسلامي في القرون الوسطى في روسيا، في جلسات مكرّسة للتاريخ وعلم الآثار وعلوم الدّين والفلسفة وعلوم السياسة والاجتماع.



وسينظم مفتي روسيا، الشّيخ راوي عين الدّين، يوم غدٍ الجمعة في جامع موسكو، الصّلاة والخُطبة والحفل المكرّس لذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب تتارستان الإسلام رسميًا، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي لإدارة مسلمي الاتحاد الروسي ورؤساء المنظمات الدّينية المركزية لدى الإدارة ومديري ورؤساء مؤسسات التعليم التابعة لإدارة مسلمي الاتحاد الروسي، فضلًا عن ضيوف الشّرف. كما سيُنظّم في إطار فعاليات هذه الاحتفالية، عرض سلسلة الكتب “الفكر الإسلامي في روسيا: النّهضة وإعادة الإدراك”، الّتي أعدتها دار النشر “المدينة”.



تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الفعاليات ستنظّم برعاية صندوق ‘سافمار’ الخيري، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم، فضلًا عن الملتقى الإسلامي الدولي ومعهد موسكو الإسلامي.



