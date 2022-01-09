كشفت ‘جمعيةُ التعليم والتنمية’ البوروندية، عن إعلان 5288 مواطن بوروندي إسلامهم، من خلال 72 قافلة دعوية. وأكّدت الجمعية في تقريرها السنوي لأهم نتائج القوافل الدّعوية الّتي قامت بها في بوروندي على مدار عام 2021م، الّتي حقّقت نتائج باهرة على مستوى نجاح القوافل الدّعوية وأعداد المسلمين الجُدد. وأبرز التقرير عددَ القوافل الدّعوية الّتي قامت بها جمعية التعليم والتنمية، والّذي وصل إلى 72 قافلة دعوية، بينما بلغ عدد المسلمين الجُدد 5288 مسلمًا، وحضر هذه القوافل 118400 شخص، وتمّ توزيع 58650 وجبة طعام على المسلمين وغيرهم في بوروندي. وأوضح التقرير عدد القوافل الدّعوية مع الإطعام الّتي وصل عددها 44 قافلة، وحضرها 65000 شخص، وأسلم خلالها 3833 شخصًا، وتمّ توزيع الطعام على 37100 شخص، بينما أرسلَت الجمعية قافلة واحدة بدون إطعام، وحضرها 1200 شخص، وأسلم خلالها 141 شخصًا. كما قامت الجمعية بـ27 قافلة دعوية رمضانية، حضرها 52200 شخص، ووصل عدد المسلمين الجُدد خلالها 1314 مسلمًا، وتمّ توزيع الطعام على 21550 شخصًا.



وأشارت جمعيةُ التعليم والتنمية إلى أنّ القوافل الدّعوية نُظّمت بدعم من المحسنين والمتبرعين، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة الّتي يقوم بها دعاة الجمعية لدعوة غير المسلمين وتثبيت المهتدين إلى الإسلام.