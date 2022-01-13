قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 جانفي الحالي مع مواصلة الصلوات الخمس في إجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينية والمتمثلة في إظهار جواز التلقيح والوضوء بالبيت، وإحضار السجاد الخاص، وارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد، موضحة أن هذه القرارات دخلت حيّز التنفيذ انطلاقا من اليوم وهي قابلة للتعديل وفقا لتطوّر الوضع الصحي.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بما ستصدره السلطات الجهويّة من منشورات خاصّة بكلّ ولاية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي وفقا للبيان الصّادر عن رئاسة الحكومة أمس.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في آخر حصيلة لها أول أمس الثلاثاء عن إصابة 4 آلاف و856 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.