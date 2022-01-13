اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نتيجة مباراة تونس ومالي دون اعتبار المنتخب التونسي منسحباً، وفق ما نقلت "بي إن سبورت".

وكانت المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من مقابلات المجموعة السادسة انتهت بفوز المنتخب المالي بهدف دون مقابل، أمس الأربعاء، على ملعب ليمبي.

كما قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي عدم إعادة المباراة وأقرت بأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي تعرض لوعكة صحية بسبب الحرارة.

وكانت المقابلة قد شهدت حادثة غريبة ونادرة، بعدما أطلق حكم الزامبي صافرة النهاية قبل الدقيقة تسعين، ما أثار غضب منتخب "نسور قرطاج" الذي كان يبحث عن هدف التعادل.