Le moudjahid Othmane Belouizdad, membre du Groupe historique des 22 qui avait préparé et planifié le déclenchement de la Glorieuse Révolution de novembre 1954, décédé mercredi à l'âge de 92 ans, a été inhumé jeudi au cimetière de Sid M'Hamed, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Alahoum, représentant du Président de la République, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Mohamed Salah Benbicha, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, de moudjahidine, de ses proches ainsi que de simples citoyens.

Il a ajouté que le défunt représentait un des "symboles" de la Nation qui a épousé la cause nationale, et "un exemple de sacrifice et de patriotisme".