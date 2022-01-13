حقق المنتخب الكاميروني، صاحب الأرض، اليوم الخميس، فوزا عريضا على نظيره الإثيوبي (4-1) في الجولة الثانية من مقابلات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.

وقدم الإثيوبيون شوطا أولا ممتازا انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث تقدموا في الدقيقة الرابعة عن طريق دوكيلي قبل أن يعدل أوكيمبي النتيجة للكاميرونيين في الدقيقة الثامنة.

في الشوط الثاني، لعبت الخبرة دورا مهما في ترجيح كفة الأسود غير المروضة الذين أضافوا هدفين عن طريق هداف الدورة أبو بكر في الدقيقتين 53 و55، قبل أن يختتم أوكيمبي مهرجان الأهداف في الدقيقة 67.

وتعتبر هذه النتيجة الأكبر منذ بداية المنافسة التي شهدت حصيلة تهديفية ضعيفة في الدور الأول، حيث بات المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى النقطة السادسة.