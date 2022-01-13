يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمقابلة غينيا الاستوائية في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وأجرت العناصر الوطنية، مساء اليوم الخميس، حصة تدريبية مغلقة بالميدان الملحق لملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية.

وعرفت حصة اليوم عودة متوسط الميدان اسماعيل بناصر الذي غاب عن تدريبات الأمس، كما أنه لم يشارك في مقابلة سيراليون بسبب العقوبة.

وكنا الثنائي الآخر الذي ضيع المقابلة الأولى لـ"الخضر" بسبب الإصابة، رامز زروقي وآدم وناس، قد عاد إلى التدريبات أمس الأربعاء، حيث تدربا على انفراد.

عودة هذا الثلاثي ستريح كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة الثنائي زروقي وبناصر في وسط الميدان، اللذين تركا فراغا رهيبا في مواجهة سيراليون.

للتذكير، ستواجه كتيبة بلماضي منتخب غينيا الاستوائية، هذا الأحد، بملعب جابوما في مدينة دوالا ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.