أعلن معهد باستور، اليوم الخميس، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم "أوميكرون".

وحسب بيان ذات المعهد فإن الأمر يتعلق بــ61 حالة من ولاية الجزائر، 11 حالة من ولاية البليدة، 5 حالات من ولاية البويرة، حالة واحدة من ولاية عين الدفلى، 3 حالات من ولاية حاسي مسعود وحالة واحدة من ولاية الأغواط. وبالتالي تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

كما كشف معهد باستور أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير "أوميكرون" بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير "دالتا"، حيث إلى غاية الــ 13 جانفي 2022، أصبح المتغير "دلتا" يمثل 67٪ من مجموع المتغيرات المنتشرة (يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي حيث كان يمثل 80٪ إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021) وهذا مقابل 33٪ بالنسبة للمتغير "أوميكرون" (الذي يعرف منحنى تصاعدي حيث كان يمثل 10٪ إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021).