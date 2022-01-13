أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" خريطة التقويم الخاصة بمسابقات الأندية لموسم 2021-2022 من خلال وضع مواعيد أولية قابلة للتغيير بحسب الظروف المحيطة بهذه البطولات.

وبحسب خريطة مسابقات "الكاف" فإن الدور ربع النهائي لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ستكون في شهر أفريل المقبل وبالتحديد في الفترة من 15 وحتى 17 أفريل 2022 على أن تكون مباراة العودة لربع النهائي في الفترة من 22 وحتى 24 أفريل. نصف النهائي، وبالتحديد جولة الذهاب سيكون في الفترة من 6 وحتى 8 مايوف 2022 على أن تكون مباراة العودة في الفترة من 13 وحتى 15 مايوف. واختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الفترة من 22 مايوف وحتى 29 من ذات الشهر موعدًا لنهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الموعد النهائي لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في موعد لاحق.

يذكر أن ثلاثة أندية جزائرية وهي شباب بلوزداد ووفاق سطيف في رابطة الأبطال الإفريقية وشبيبة الساورة في كأس الكونفدرالية تأهلت إلى دور المجموعات من المسابقتين في انتظار لقاء إياب شبيبة القبائل أمام ليوبارد الاسواتيني المقررة يوم 26 جانفي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لحساب الدور التمهيدي الثاني المكرر من منافسة "الكاف".

كما حددت الكاف الفترة من 5 إلى 7 من شهر أوت المقبل موعدًا لمباراة السوبر الإفريقي بين المتوج برابطة أبطال أفريقيا وبين الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية دون أن يتم التطرق إلى مكان إقامة هذه المباراة.