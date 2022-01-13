انطلقت اليوم الخميس بمستشفى قصر البخاري جنوبي المدية، أيام جراحية موسعة لفائدة 170 مريضا من فئة الأطفال أقل من 16 سنة، من إجراء مجموعة من الأطباء، المختصين في جراحة الأذن والأنف والحنجرة والتخدير والإنعاش تطوعوا من ولايات المدية، الجزائر العاصمة، عين الدفلى بالتنسيق مع كل من المديرية الولائية للصحة والسكان وجمعية أصدقاء المريض.

وجاءت العملية التي اتخذت طابعا استدراكيا للعديد من العمليات التي تأجلت مواعيدها على مر فترة التعبئة التي شهدتها المستشفيات لمكافحة جائحة "كوفيد-19" منذ ظهورها على التراب الوطني.

وبحسب مصادر طبية من ذات المستشفى فإنه إلى غاية مساء اليوم الخميس تم إجراء قرابة 50 عملية بنجاح، فيما سيتم برمجة عمليات موسعة أخرى بعد هذه في بقية الاختصاصات الجراحية.