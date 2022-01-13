سجلت الجزائر، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب بيان لوزارة الصحة.

وأعلن ذات المصدر إحصاء 577 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كانت الحصيلة قد تجاوزت أمس الأربعاء عتبة الـ600 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة جراء الإصابة بالجائحة وتماثل 343 مرضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 41 حالة في العناية المركزة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 224383 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 153812 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6383 حالة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 12 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات و17 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.