أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الخميس، الشروع في تسويق لقاح "كورونافاك" الذي يقوم مجمع "صيدال" العمومي بانتاجه.

وحسب بيان الوزارة فإن اللقاح المذكور تحصل على قرار التسجيل في 30 ديسمبر 2021 بعد التصديق على مختلف الاختبارات التي أجرتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني (مخابر سينوفاك)، والمتعلّقة بفعالية وسلامة اللقاح.

وأكدت الوزارة دعّمها ويرافقتها لمجمّع صيدال في مشروع تصدير اللقاح بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية، حيث تمّ عقد اجتماعات لهذا الغرض بغية دراسة التسهيلات والفرص الممنوحة إلى المجمّع من قبل الهيئات المالية الدولية بصفتها مانحة للبلدان التي تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19".