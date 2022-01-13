أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها بدأت الانسحاب من كازاخستان حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة أعمال شغب غير مسبوقة هزت الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأُقيمت صباحا في ألماتي، العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، مراسم رسمية تجمع الجنود الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.

وقال الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف إن "عملية حفظ السلام انتهت (...) المهام أُنجزت".

وسيرديوكوف هو قائد كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم 2030 جنديا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، أُرسلت إلى الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى في السادس من جانفي، وعليها أن تنهي انسحابها قبل 22 جانفي، بحسب منظمة معاهدة الأمن الجماعي والسلطات الكازاخستانية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه القوات "بدأت تحضير معداتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجو الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة".

وبدأت القوات الروسية أيضا بتسليم البنى التحتية والمباني التي كانت تؤمن حمايتها منذ بضعة أيام، إلى السلطات الكازاخستانية.

ووصلت أول رحلة جوية مدنية الخميس إلى مطار ألماتي المُغلق منذ الأسبوع الماضي بعد تعرضه للنهب.

وهزت كازاخستان الأسبوع الماضي أعمال عنف لم تشهدها إطلاقا منذ استقلالها عام 1991. وقد أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى ودفعت بالسلطات إلى طلب نشر قوات حفظ السلام بقيادة روسيا وأدت إلى توقيف 12 ألف شخص على الأقل.