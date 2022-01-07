احتفلت جمعية نوميديا الثقافية بوهران بالسنة الأمازيغية 2972 بعرض حصيلة نشاطاتها الفكرية بإنجاز قاموس من 20 ألف كلمة، ومجموعة من قصص الأطفال بمختلف المتغيرات الأمازيغية مع ترجمة فورية لست لغات ومنصة رقمية لتعليم الأمازيغية.

تحولت الجمعية بفضل نشاطها الدؤوب من مجرد جمعية إلى منارة علمية جهوية في مجال إحياء التراث الأمازيغي في المنطقة الغربية، عن طريق ربط شبكات مع جمعيات وفاعلين محليين في مختلف الولايات، في منطقة آث سنوس بتلمسان وآث حوى بالشلف وتشتة زقاغ بعين الدفلى وقصر ڤورارة بتميمون وإيغلي ببشار وجمعيات بورڤلة وباتنة وغرداية وقصر بوسمغون وتيبازة.

سمحت هذه الشبكة في بعث ديناميكية محلية في هذه المناطق الأمازيغية وإنتاج قصص للأطفال بالمتغيرات المحلية لكل منطقة لإنقاذها من الاندثار بعد انقراض الناطقين بالأمازيغية، في إطار مشروع مع المحافظة السامية للأمازيغية لجمع وطبع القصص تحت إشراف فريق يضم مجموعة من أعضاء جمعية نوميديا الثقافية يشتغلون على مدار السنة.

وانتهت الجمعية من إعداد قاموس أمازيغي يضم 20 ألف كلمة في متناول المستعملين على مستوى منصة رقمية قابلة لإدخال كلمات جديدة بناء على قواعد لغوية مضبوطة بطريقة علمية تسمح باستعمالها من طرف مستعملي مختلف المتغيرات الأمازيغية.

كما تتوفر الجمعية على موقع لتعليم الأمازيغية وموقع آخر لمجلة الجمعية " ثفوكث". لكن كل هذا النشاط للجمعية الوحيدة في مجال حماية التراث الأمازيغي منذ سنوات بالجهة الغربية لم يشفع لها عند السلطات بعد رفض منحها دار شباب بصفة مجانية لإيواء وإطعام الضيوف وإلزامها بدفع التكاليف رغم الطابع الرسمي للتظاهرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأعدت الجمعية برنامجا ثريا بمناسبة إحياء تظاهرة يناير احتفالا برأس السنة الأمازيغية من خلال معرض لنشاطات الجمعية ومعرض للأدوات التقليدية ومعارض لبيع بالإهداء للكتب والشعر بقاعة ميدياتيك وهران، مع تكريمات لروح المناضلين والمناضلات على غرار الفقيدة " نا مكيوسة" التي كانت تحضر طبق كسكسي يناير طيلة سنوات، بالإضافة إلى المناضلين فريد آيت علي يحي ومسعود باباجي والحاج ملياني وبلقاسمي علي أحد مؤسسي الجمعية.