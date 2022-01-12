قال رئيس التكتل الجزائري لمصدري الخضر والفواكه توفيق حد كحيل، إن الفلاحة التعاقدية ستمكن الخروج من نمط تصدير الفوائض إلى الاستمرارية في التموين من خلال عقود ودفاتر شروط، مشيرا إلى أن التكتل يستهدف الأسواق الأوربية والخليجية والسوق الروسية لتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية.

وأوضح حد كحيل في تصريح لبرنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، اليوم الخميس، أن التكتل الجزائري لمصدري الخضر والفواكه وقّع مؤخرا اتفاقية مع الغرفة الوطنية الفلاحية من شأنها خلق ديناميكية في التصدير وتقريب الفلاحين من المصدرين، وتقوم على أساسها الغرف الفلاحية الولائية بتقديم التسهيلات الضرورية لتمكين الفلاحين من التعاقد مع المصدرين المنضوين في التكتل وفق دفتر شروط يتفق عليه الطرفان.

وتابع ذات المتحدث قائلا، إن "المصدرين سيتصلون بالفلاحين عن طريق الغرف الفلاحية لتوفير الطلبيات التي يحتاجها الزبون في الخارج وفق شروط معينة، وهو أمر إيجابي للفلاح الذي سيكون في بداية الموسم على علم بما سينتجه ومطمئنا لتسويقه بعيدا عن الضغط وعن تقلبات السوق".

وأكد حد كحيل إن الفلاحة التعاقدية ستكون على مبدأ رابح رابح بين الفلاحين والمصدرين وستعود الفائدة للجزائر في النهاية، مضيفا أنه "من غير المعقول أن نتوفر على 8.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية بينما تبقى نسب التصدير ضئيلة".

ويراهن التكتل الجزائري لمصدري الخضر والفواكه الذي يحوز شهادات المطابقة "غلوبال قاب" و"غلوبال قاب +" -بحسب المتحدث-على استهداف الأسواق الأوروبية انطلاقا من ميناء مرسيليا وكذا الأسواق الخليجية وعلى رأسها الإمارات وقطر عن طريق النقل الجوي فضلا عن السوق الروسية التي تستورد سنويا ما يفوق الـ 20 مليار دولار من الخضر والفواكه وقبلها يؤكد حد كحيل يجب القضاء على مشكل اللوجستيك.