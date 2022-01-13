توفي 13 شخصا فيما أصيب 251 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات، حسب ما أفادت به، اليوم الخميس، الحماية المدنية في بيان لها.

وأضاف البيان، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عنابة بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح على إثر انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة على الطريق الوطني رقم 44 ببلدية ودائرة برحال، وبقسنطينة توفي ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح في حادث وقع على الطريق الوطني رقم 03 ببلدية الخروب.

وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف 10 أشخاص يعانون من صعوبات في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر كل من ولاية بجاية، باتنة، سطيف، المدية، سعيدة ونعامة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بـ 26 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين لتذكرهم بضرورة احترام التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 18 عمليات تعقيم عبر المنشأة والهياكل العمومية والخاصة، المجمعات السكنية والشوارع.

وأشار البيان، إلى أن عناصر الحماية المدنية تدخلت على إثر 3 انفجارات لغاز متبوع بحريق بكل من ولاية الجزائر، سكيكدة وعين الدفلى، تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص بحروق.