قالت مصادر متواجدة بالكاميرون لـ "الخبر" اليوم الخميس، إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد بأن المنتخب الوطني انتقل إلى الملعب لمواصلة التحضيرات عبر حافلته الخاصة، كما جرت عليه العادة وبالتالي لا يوجد أي مشكلة أو حادثة متعلقة بذلك.

نفس المصادر، أضافت أن " الفاف" أوضحت أن التعداد الأساسي الذي خاض المواجهة أمام سيراليون غادر الملعب بعد انتهاء الحصة الاسترخائية عبر حافلات صغيرة مريحة وضعت تحت تصرف " الخضر"، أما الحافلة الكبيرة فتركت للطاقم الفني وبقية اللاعبين، وهذا الأمر ينطبق على كل المنتخبات المشاركة في " الكان".