ترأس عبد العزيز خلاف، مدير ديوان رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور خلادي سيدي محمد بوشناق، خلفا للبروفيسور رضا تير.

وحسب بيان المجلس، ذكر خلاف في كلمة له بالمهمة الدستورية للمجلس، مشيدا بالعمل الذي قام به البروفيسور رضا تير أثناء توليه رئاسته، مؤكدا أنه استلم مهامه في فترة غير سهلة، لكنه كان لابد أن ينطلق من بناء كل شيء، من المقر إلى سياسات العمل.

وقال خلاف: إن "القضايا الاقتصادية والاجتماعية هي قضايا محورية في كل المجتمعات، وهو ما يتطلب طرحها بطريقة مبتكرة تسهل تنفيذها مما يستدعي التنسيق بين المفكرين والمنفذين.".

كما ذكر أن المجلس هو "فضاء لإشراك كل الفاعلين في المجتمع للتفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأكد من تماشيها مع السياسة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية والتزاماته 54" من جهته عبر البروفيسور بوشناق عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه باختياره لترأس هذه الهيئة، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية.