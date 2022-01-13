كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة قريبا.

وأكد الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أن فتح مسابقة الكفاءة للمحاماة لطلبة الحقوق سيكون قريبا. مضيفا أنه تم الحصول على مدرسة وطنية.

وفي رده على سؤال نقص المحاكم أو الفروع في بعض المناطق قال وزير العدل، إن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء المحاكم المتنقلة أو اللجوء إلى قضاء جواري ومتعهدا بفتح فروع أو محاكم في المناطق التي تقل فيها.

واعتبر أن خاصية المحاكم والمجالس القضائية المتنقلة معمول بها في دولة الإمارات وبالتحديد بأبو ظبي، قائلا:"هذا ليس ببعيد عنا ويمكن اللجوء إلى هذا الحل".

وأضاف عبد الرشيد طبي، إن وزارته تولي أهمية إلى كل عمال القطاع. كما أن مخطط عمل الحكومة قد تضمن مراجعة النظام الأساسي لموظفي أمناء الضبط. خاصة وأن هذه الشريحة حملت مالا تطيق والجلسة القضائية لا تصح إلا بحضور أمين الضبط.