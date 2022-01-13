أشرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الخميس، خلال تنصيبه لأعضاء اللجنة البرلمانية للتحقيق والاستعلام في ندرة بعض المواد الاستهلاكية والمضاربة الغير مشروعة.

وأوضح قوجيل في بيان لمجلس الأمة، أن اللجنة ستباشر عملها بداية من يوم الأحد 16جانفي انطلاقا من الولايات الحدودية (تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، إليزي، جانت، برج باجي مختار، عين ڤزام ورڤلة والوادي)، كما ستتنقل إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة.

وذكر قوجيل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التحقيق والاستعلام، مؤكدا بأن تنقلات اللجنة ستكون بعيدا عن وسائل الإعلام ودون تصريحات إعلامية، كما ستعد تقريرا يرفع الى رئيس الجمهورية.