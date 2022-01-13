كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس أنه يقوم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة التي جمعت عشية أمس بين تونس ومالي، والتي أحدثت ضجة كبيرة وصفت بالفضيحة، بعدما أعلن الحكم نهاية المباراة خلال مرتين.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ "الكاف": فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الإفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 جانفي 2022، يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة وإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة."

وختم: "في هذه المرحلة الاتحاد الإفريقي، ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".