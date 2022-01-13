عقد صباح اليوم الخميس، سفير الجزائر بالكاميرون بومدين ماحي ندوة صحفية رفقة محافظ مدينة دوالا، "إيفا ديبوا " للحديث عن آخر مستجدات تعرض ثلاثة صحفيين جزائريين للاعتداء في الكاميرون.

وقال المتحدث ذاته: "عندما تم إخبارنا بتعرض الصحفيين الجزائريين للاعتداء قمنا بالاتصال فورا بالسلطات الكاميرونية، ونحن في تواصل معهم للوصول والكشف عن المتورطين فيما حدث".

وأردف: " وزير الخارجية رمطان لعمامرة تلقى ضمانات من السلطات الكاميرونية بحماية الجزائريين المتواجدين هناك".

وواصل كلامه: " ما حدث أمر عارض ولن يؤثر على العلاقة بين البلدين، هناك تواصل من أعلى مستوى السلطات، التحقيق يجري في سرية تامة، وحين يتم العثور على الأغراض المسروقة حينها يمكن القول بأنه تم القبض على المعتدين".

وختم: "وجب عدم التهويل ومؤازرة المنتخب الوطني، لا بد من الحيطة والحذر، هناك بعض الكلام الذي يدار في المخابر، يجب عدم الوقوع في الفخ".