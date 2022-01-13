كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود أن الوزارة خصصت سبعة وعشرين مليار دينار جزائري من أجل تحسين السير الحسن للمدارس والمرافق.

وقال بلجود في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتهيئة المدارس على مستوى الوطن بمساهمة الجماعات المحلية بثلاثة ملايير دينار جزائري لضمان السير الحسن للمدارس. كما تم تخصيص 15 مليار دينار جزائري من أجل تهيئة مرافق المدارس. منها 1.2 مليار دينار جزائري مخصصة للإطعام المدرسي.

وأضاف الوزير في رده على سؤال خاص برؤساء البلديات الجدد، محذرا إياهم من التهرب من المسؤولية، ومؤكد أن كل الإمكانيات البشرية والمادية على مستوى البلديات متاحة، وهو ما يتعين أن يتبعه العمل من طرف الهيئة الإدارية، مفيدا أن 40 ولاية استفادت خلال السنوات الأخيرة من 40 مليار دينار للتكفل بجمع النفايات المنزلية والجانب البيئي، وهو ما يعكس الاهتمام بالقطاع. كاشفا أن النقائص المسجلة تعود إلى التهرب من المسؤولية من طرف البعض، "فهناك إمكانيات مالية وبشرية إلا أن هناك تملص وحان الوقت للعمل لإرجاع الأمور لنصابها".

وأشار بلجود، أن وزارة الداخلية وضعت خطة عمل متكاملة تهدف إلى التكفل الأنجع من خلال التدابير الاستباقية لحدوث أي خطر. بالإضافة كذلك إلى تعبئة الوسائل البشرية والمادية. والتكفل بالمواطنين المتضررين.