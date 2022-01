Les averses pluvieuses persisteront aujourd'hui jeudi sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays, rapporte un bulletin spécial de second niveau , équivalent à la couleur orange sur la carte de vigilance émis par l'office national de prévisions météorologiques qui s'étalera jusqu'à cet après-midi 15h.

Il concernera principalement les wilayas de Souk Ahras, Bejaïa, Mila, Guelma, Anaba, Constantine, Skikda, Jijel, Oum el Bouaki, El Taref et Setif. Avec une pluviométrie attendue prévue entre 20 , 30 et 40m localement.

Les wilayas de Batna, Khenchela et Tebessa enregistreront quant a elles des chutes de neiges et la formation de verglas sur les hauteurs, et ce jusqu'à ce soir à minuit.