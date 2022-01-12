عرفت حصة استئناف المنتخب الوطني لكرة القدم، لتدريباته عشية أمس الأربعاء حضور 24 لاعبا وغياب 4 عناصر عن المران الجماعي.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن الطاقم الفني فضل الإبقاء على الثنائي أوكيجة وبن ناصر في قاعة تقوية العضلات بالفندق فيما سجل كل من آدم وناس و راميز زروقي العودة إلى التدريبات لكن على انفراد رفقة المحضر البدني " ريمي سليم لانكو" وعمارة مرواني اللذان عملا على الجزء المتعلق بكرة القدم.

للتذكير، يواجه رفقاء القائد رياض محرز يوم الأحد القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا، منتخب غينيا الاستوائية المنهزم البارحة أمام كوت ديفوار بهدف دون رّد.