توفي ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، صبيحة اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بحي وادي حميميم بولاية قسنطينة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، إن حادث المرور المميت وقع بالطريق الولائي رقم 05 الرابط بين الطريق الوطني رقم 03 والطريق الوطني رقم 20، وبالضبط على مستوى حي وادي حميميم بلدية الخروب.

من جهتها أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة أن وحداتها تدخلت في الساعة السابعة صباحا وتسع دقائق (07:09)، لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة لنقل ‎الطلبة وشاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03 بعين النحاس.

وأضاف نفس المصدر إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من نفس العائلة كانوا على متن السيارة وإصابة تسعة آخرين بجروح منهم ثلاثة في حالة خطيرة. ‏