أعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة القائد العام المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري، إغلاق المنافذ الحدودية مع السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

وقالت كتيبة "سُبل السلام" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، في بيان، صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك إنها:"أغلقت المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، محذرة "جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري ليبي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن مقتل شخصين كانا في رحلة صيد في صحراء إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين. وأكد المصدر "مقتل الشاب صلاح سالم من مدينة طرابلس والشاب عبد الرؤف لابيرش الزوي من مدينة الكفرة أثناء خروجهما في رحلة صيد إثر هجوم مسلح عليهما من مجهولين بالمثلث الحدودي مع السودان".