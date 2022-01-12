حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، من أن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 يبقى فيروسا خطرا رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.



وقال خلال مؤتمر صحافي: "رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا فإنه يبقى فيروسا خطرا وخصوصا للأشخاص غير المطعمين".



هذا المتحور الذي كشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في نهاية نوفمبر 2021، انتشر بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.

عوارض أوميكرون الأقل شدة خصوصا بالنسبة للأشخاص الملقحين بالكامل والذين تلقوا الجرعة المعززة، مقارنة مع المتحورة دلتا دفعت بالبعض إلى اعتباره مرضا خفيفا لكن غيبرييسوس حذر من أن المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات، والمزيد من الوفيات، المزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل المعلمين والطواقم الطبية، والمزيد من المخاطر لظهور متحور آخر يكون أكثر عدوى ويتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون..