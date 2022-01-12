حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، من اتساع وتيرة اعمال العنف في مالي، مجددا التأكيد على "الاهمية التي يجب أن يوليها المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

و قال واين رئيس بعثة مينوسما، -ي احاطة أمام جلسة لمجلس الامن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، أن "ازدياد انعدام الأمن وتدهور الوضع الإنساني وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس، أثر على البلاد و أدخلها في دوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار".

و أضاف واين أنه "من الأهمية بمكان أيضا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلم وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة"، ووصف السلام والاستقرار بأنهما "لبنتان لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة"، مجددا التأكيد على دعم البعثة الاممية لمسار الانتقال من أجل ارساء النظام الدستوري، و اعادة الحكم المدني في هذا البلد.