أفاد دبلوماسيون بأنّ روسيا والصين عرقلتا أمس الثلاثاء تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي

وهدف النص الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحد في المجلس في ما يتعلق بالعسكريين الذين قرروا عدم إجراء انتخابات في فيفري خلافًا لما كانوا تعهّدوا به في البداية.

و شهد مجلس الأمن الدولي تلاسنًا ثلاثيا بين مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، ومندوب روسيا من جهة أخرى بشأن وجود مرتزقة "فاغنر" الروسية في مالي.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت الثلاثاء، لمناقشة التقرير الربع سنوي لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أنشطة البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد مينوسما في مالي.

ورأت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة، أن عناصر فاغنر الروسية الموجودة في مالي حاليا يشكلون خطرًا على قوات بعثة مينوسما وعلى الشعب هناك.

وتعقيبا على ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، ، إن مالي لديها كل الحق في التفاعل مع الشركاء المستعدين للتعاون معهم في مجال تعزيز الأمن.

وأضاف "إن هذه الهستيريا بشأن الشركات العسكرية الخاصة الروسية هي مظهر آخر من مظاهر ازدواجية المعايير، خاصة أن سوق الخدمات المقابلة كانت حكرا على الدول الغربية".

من جهته، حذر جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة من إطالة أمد الفترة الانتقالية في مالي، ومن المخاطر التي يشكلها وجود المرتزقة الروس في البلاد.