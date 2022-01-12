اتسمت الأيام الثلاثة الاولى من لنسخة 32 من بطولة كأس امم افريقيا بالإثارة والجدل ، و شهدت البطولة المقامة في الكاميرون عدة أزمات اخرها قيام عناصر انفصالية بهجمات على مدينة بويا تسببت في مقتل جنديًا.

وقررت السلطات الكاميرونية إلغاء تدريبات منتخب تونس الذي يقيم في المدينة التي تستضيف أربعة فرق مشاركة في البطولة و ذلك بعد تعرض 3 صحفيين جزائريين مساء الاحد ، لاعتداء بالأسلحة البيضاء فى مدينة دوالا بالكاميرون .

ومساء اليوم أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي، مباراة تونس ومالي مرتين قبل اكتمال الوقت الأصلي الـ90 دقيقة، في الدقيقة 85 ثم مرة أخرى في الدقيقة 89

و قام الحكم بإنهاء المباراة في الدقيقة 85 اعتقادا أن المباراة في الدقيقة 95 ولكنه استكمل اللقاء ، ولم يحتسب أي وقت ضائع، في حين أنه لجأ للفار مرتين الأولى في احتساب ركلة جزاء للمنتخب التونسي، والثانية في طرد لاعب مالي بعد تدخل عنيف على لاعب نسور قرطاج لينتهي اللقاء بخاسرة تونس بهدف من دون رد وسط اعتراض من منتخب نسور قرطاج.

وتوالت الغرائب في بطولة أمم أفريقيا ، المقامة حالياً بالكاميرن، بعدما اكتفت الفرقة الموسيقية الخاصة بعزف الأناشيد الوطنية للمنتخبات قبل انطلاق المباريات، بعزف النشيد الوطني لمنتخب جامبيا فقط، دون عزف النشيد الوطني لمنتخب مورتانيا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد عدة محاولات لعزف النشيد ولكنها باءت بالفشل.

و في وقت سابق توقف اللقاء بين منتخبي مصر و نيجيريا أكثر من مرة "على ستاد رومدي أدجيا" بسبب عدم توافر كرات السليمه بضغط الهواء طبقا للقانون، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة .

و في سياق اخر نشر غيلان الشعلالي لاعب منتخب تونس صور لبعض الزواحف في مقر بعثة نسور قرطاج في الكاميرون، من بينها سحلية وثعبان، مما يدل على سوء التنظيم و الامكانيات المتواضعة أثناء إقامة البطولة الإفريقية.