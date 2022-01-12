يصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، اليوم الأربعاء الى المغرب للشروع في أول جولة رسمية له إلى المنطقة، منذ تعيينه مطلع نوفمبر الماضي .

و نقلت تقارير صحراوية عن مصدر دبلوماسي أن جولة دي ميستورا ستنطلق رسميا، يوم غد الخميس من المغرب، على اعتبار الأخير أحد طرفي النزاع، حيث ينتظر أن يلتقي على مدى يومين عدد من المسؤولين.

وبعد أول محطة له، سيتوجه المبعوث الأممي الخاص إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أين ستجمعه على مدار يومين أيضا، جملة من اللقاءات مع القيادة الصحراوية ، كطرف ثاني في النزاع القائم

كما سيزور ستافان دي ميستورا كلا من الجزائر وموريتانيا يومي 18 و19 جانفي على التوالي على اعتبارهما بلدين جارين و ملاحظين، حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.