La Fédération algérienne de la discipline (FAF) a annoncé, mercredi sur sa page Facebook, les dates de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN) et la Coupe d'Afrique des nations (CAN des U17), prévus en Algérie durant l'année 2023.

Le CHAN-2022, compétitions réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier, après l'avoir reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Tandis que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des U17, se déroulera du 8 au 30 avril 2023.

Par ailleurs, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (seniors) se disputera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire.

Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades : le 5-juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.