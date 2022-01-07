أعلنت جامعة ميريلاند قبل أيام قليلة، عن نجاح جراحين أميركيين بزراعة قلب خنزير معدل وراثيا في مريض بشري، مؤكدة أن هذه العملية سيكون لها آثارا واسعة النطاق على جراحة زرع الأعضاء.

وكشف ديفيد بينيت، المريض البالغ من العمر 57 عاما، والمصاب بمرض في القلب أنه قبل إجراء الجراحة كان أمام خيارين، إما العملية أو الموت، مضيفا أنه كان يعلم أن الخطر موجود لكنها "أي الجراحة"، كانت خياره الوحيد، وفق تعبيره.

وأضاف أنه كان على علم بمخاطر الإجراء، حيث أخبره الأطباء بكل التفاصيل، موضحا أنه علم منهم أيضا أن الجراحة التي ستجرى له هي تجربة جديدة، وذلك وفقً لكلية الطب بجامعة ماريلاند.

وكشف أنه أدخل إلى المستشفى قبل أسابيع حيث تم توصيله بجهاز لتنظيم عمل القلب والرئة بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب هدد حياته. كما ختم حديثه قائلاً: "أتطلع إلى النهوض من السرير بعد أن أتعافى"، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ومن المقر ر أن تتم مراقبة مواطن ماريلاند الذي كان غير مؤهل لعملية زرع القلب التقليدية، خلال الأيام والأسابيع القادمة لمعرفة ما إذا كانت عملية الزرع على ما يرام.